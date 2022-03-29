Британська розвідка: Росія все ще становить «значну загрозу» для Києва

Росія все ще становить «значну загрозу» для Києва, зважаючи на її ударний потенціал, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

При цьому там вказали на те, що українські сили продовжують проводити локалізовані контрнаступи на північний захід від Києва, у тому числі на Ірпінь, Бучу й Гостомель – і що ці атаки «мали певний успіх, росіян було відкинуто з низки позицій».

«Російські війська продовжують наступ на Маріуполь із безперервними інтенсивними обстрілами міста, однак центр міста залишається під контролем України. В інших місцях російські сили утримують блокуючі позиції, намагаючись реорганізувати і перезавантажити свої сили», – додали в Міноборони Британії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».