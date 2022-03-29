Кількість загиблих через агресію РФ дітей в Україні зросла до 144 – ОГП

Внаслідок збройної агресії Росії станом на ранок 29 березня в Україні загинули 144 дитини, більше ніж 220 – поранені, повідомили в Офісі генерального прокурора.

«Найбільше постраждало дітей у Київській – 68, Харківській – 49, Донецькій – 54, Чернігівській – 38, Миколаївській – 30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Житомирській – 15, Сумській – 15, Херсонській – 25 областях і Києві –16. Також встановлюються дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі», – йдеться в повідомленні.

В ОГП уточнили, що 28 березня в Луганській області від мінно-вибухових травм загинула 3-річна дитина, а внаслідок обстрілу селища в Запорізькій області були поранені три людини, серед яких – дитина.

«Через бомбардування та обстріли пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з них зруйновані повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській областях, Києві, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській та Херсонській областях», – заявили у прокуратурі.

В Офісі генпрокурора додали, що ці цифри не є остаточними, «зважаючи на відсутність можливості огляду місць обстрілів, де країна-агресор веде активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».