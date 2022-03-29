FT: Росія зняла три початкові вимоги на переговорах з Україною

Росія під час переговорів більше не вимагає «денацифікації» України і готова погодитися зі вступом країни до Євросоюзу, якщо Україна матиме нейтральний статус, пише Financial Times із посиланням на чотири джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Київ і Москва обговорюють варіанти врегулювання, які включають відмову України від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки і можливість вступу до Євросоюзу. У проєкті угоди відсутні три початкові вимоги Росії: «демілітаризація», «денацифікація» і захист російської мови в Україні, повідомили джерела видання на умовах анонімності.

Україна і її західні союзники, як і раніше, скептично ставляться до намірів російського президента Володимира Путіна – вони побоюються, що він може використати переговори як «димову завісу» для поповнення своїх військових сил і планування нового наступу.

Член української переговорної групи Давид Арахамія розповів Financial Times, що сторони близькі до угоди про гарантії безпеки і можливості вступу України до ЄС, проте, на його думку, до перспективи прориву треба ставитись обережно.

У рамках угоди, яку розглядають сторони, Україна має утриматися від розробки ядерної зброї, розміщення на своїй території іноземних військових баз і відмовитися від прагнення вступити до НАТО. Натомість Україна отримає гарантії безпеки, які мають ратифікувати 11 країн: Росія, Китай, США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина й Ізраїль.

Арахамія називає ці гарантії «близькими до 5-ї статті НАТО», згідно з якою всі члени альянсу зобов’язані захищати союзника у разі нападу на нього.

Новий раунд переговорів представників України і Росії у очному форматі мають початися у Стамбулі 29 березня.

Перші раунди переговорів щодо припиненнявійни РФ проти України проходили в очному форматі на білоруській території. Потім зустрічі проводили через відеозв’язок. Новий раунд – перша особиста зустріч сторін із середини березня.