Українська сторона в переговорах має обережно ставитися до питання припинення вогню, оскільки Росія спробує нав’язати Україні перемир’я без виведення з її території військ, вважає аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

В ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) вона зазначила, що Кремлю потрібне припинення активних бойових дій для того, щоб зафіксуватися на захоплених рубежах та провести псевдореферендуми про включення окупованих територій до складу Росії, тому Україні може бути запропоноване таке перемир’я.

«Якщо Росія зробить вибір на користь так званого референдуму, ми маємо розуміти, що він буде проводитися не в умовах активних бойових дій, а в умовах можливого режиму тиші. Ми домагаємося припинення вогню та виведення російських військ, а російська сторона найближчим часом, на мій погляд, піде на реальні переговори, пропонуючи режим тиші без виведення військ», – зазначила Золкіна.

Для референдумів потрібні дві умови: відсутність активних боїв та ефективний контроль над територіями, який Кремль зараз через активні бойові дії практично ніде не може встановити, вважає вона:

«У Херсонській області вони не можуть встановити жорсткий й окупаційний режим у кожному населеному пункті, в Луганській області так само».

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Президент України Володимир Зеленський заявив перед запланованими на 28-30 березня переговорами з Росією в Туреччині, що пріоритети української сторони на цих переговорах –суверенітет і територіальна цілісність України, дієві гарантії безпеки, мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в державі.

Про це ж він напередодні заявив в інтерв’ю російським ЗМІ (яке в Росії публікувати заборонили).