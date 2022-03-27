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Зеленський дав інтерв’ю російським ЗМІ. У Росії його публікувати забороняють

Президент України Володимир Зеленський дав півторагодинне інтерв’ю російським ЗМІ. Про це повідомили у телеграм-каналі українського лідера.

«Росія має знати правду. Російські журналісти з YouTube-каналу «Зыгарь», телеканалу «Дождь», порталу «Медуза» та видань «Коммерсантъ» і «Новая Газета» отримали відповіді на всі запитання. Чітко й по поличках», – мовиться у повідомленні.

При цьому, як повідомляє «Медуза», Роскомнагляд заявив, що ЗМІ, які брали інтерв’ю у Зеленського, мають відмовитися від його публікації.

Крім того, як повідомляється, стосовно цих ЗМІ почали перевірку «для визначення ступеня відповідальності та ухвалення заходів реагування».

В «Медузі» додали: відомство не уточнювало, на якій підставі журналісти мають відмовитися від публікації матеріалу.

Зазначимо, що «Медуза» та «Дождь» вже заблоковані на території РФ.

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