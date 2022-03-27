Арестович повідомляє про «маленький, але контрнаступ» ЗСУ

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомляє 27 березня про контрнаступальні дії Збройних сил України на окремих напрямках.

«Протягом доби стан положення та характер дій противника українських військ не змінився, за єдиним маленьким виключенням – наші війська розпочали маленькі тактичні, але контрнаступальні дії на Сумській, Харківській областях, продовжують їх, відповідно, в Київській області і в Херсонській області. Тобто, ми йдемо в маленький, але контрнаступ», – наголосив він.

Арестович додав, що наразі російські війська вдаються до двох головних завдань на сході і півдні України.

«Перше – це оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь, і утримати оборону в районі Херсона на півдні, тому що ці питання пов’язані між собою. Якщо впаде оборона противника на півдні, то його становище навколо Маріуполя сильно погіршиться. Вони це розуміють, вони це роблять вони це офіційно заявили», – додав він.

За словами радника керівника Офісу президента України, дії військ РФ, з одного боку, дають українським військам «надію в районі Києва, Чернігова, Сумщини, Харківщини, що ми позбудемося тут ворога, виб’ємо його звідси». З іншого боку, українські військові не виключають можливого ускладнення ситуації навколо Маріуполя і зони ООС.

Арестович додав, що в Україні добре розуміють цю ситуацію і вживають відповідних заходів.

26 березня голова Сумської обласної військової адміністрації заявив про звільнення від російських військ міста Тростянця.

Міський голова Славутича на Київщині заявив 26 березня про окупацію міста військами Росії.

Маріуполь впродовж минулої доби був серед «найгарячіших точок» Донеччини, повідомили правоохоронці. Мер Маріуполя Вадим Бойченко перед цим заявив, що місто перебуває під контролем Збройних сил України, а російські військові, які оточили місто, контролюють деякі околиці.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну продовжується з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території і називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію та денацифікацію».