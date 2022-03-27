У Генштабі розповіли, де війська Росії «перейшли до оборони», а де – «встановили блокпости»

Російські війська продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України, втім, жодного з поставлених завдань повністю не виконали, але частково досягли успіху на окремих напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України наприкінці доби 26 березня.

У напрямку на Бровари Київської області підрозділи російських військ зупинені, повідомляють в Генштабі.

«Ворог вимушено перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. За результатами бойових дій в районах Лук’янівка та Рудницьке, підрозділи зі складу БТГр 30-ї окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань. Для поповнення втрат озброєння і техніки відзначено висування колон у напрямках населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та напрямку на Дубов’язовку. Прикриття колон з повітря здійснювали вертольоти», – йдеться у повідомленні.

На в’їздах у місто Славутич на Київщині російські військові встановили блокпости, кажуть українські військові.

«Фіксуються заходи посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також заходи з посилення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості», – кажуть у Генштабі.

Російські військові не полишали впродовж минулої доби спроб блокування міста Чернігова силами окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу, наголошують у Генштабі. І додають, що російська армія продовжувала обстріли житлових кварталів в районах Чернігова, Іванівки та Ніжина.

У напрямку на Слов’янськ російські війська діють силами до трьох БТГр, намагаються закріпитись в районах населених пунктів Кам’янка, Синичине, Суха Кам’янка; відзначається ведення наземної розвідки розвідувальними підрозділами у напрямку населеного пункту Барвінкове та, імовірно, у напрямку на місто Слов’янськ, додають українські військові.

Противник продовжує перегрупування та нарощування ударних угруповань, кажуть у Генштабі ЗСУ, для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

«Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виході до районів населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а також захопленні міста-героя Маріуполя. В Рубіжному, за підтримки артилерії, здійснює утримання займаних позицій в північній та північно-західній частинах міста. В Попасній, за підтримки артилерії, намагався провести штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат. Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, здійснив обстріл власних позицій. У напрямку населеного пункту Красногорівка робив спроби розпочати штурмові дії. Успіху не мав. Зазнав втрат та відійшов», – пояснюють українські військові.

Російська армія продовжує здійснювати штурм Маріуполя, наносить авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної та військової інфраструктури: успіху не має, додають в Генштабі.

«За наявною інформацією, з метою вирішення проблем логістичного забезпечення окупаційних угруповань на території України розгорнуто до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів», – йдеться в повідомленні.

За наявними даними, додають у Генштабі, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій.

«Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію Білорусі для проведення заходів відновлення боєздатності. Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупантами буде відновлено дії щодо блокування Києва із південно-західного напрямку», – зауважують українські військові.

Масштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».