26 березня «cпрацювали всі погоджені гуманітарні коридори», евакуювали 5208 людей – Верещук

Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 26 березня ввечері повідомила про евакуацію за день 5208 людей.

Донецька область: 331 маріуполець, за її словами, власним транспортом дістався Запоріжжя, а також 4 тисяч людей, яких вчора евакуювали з Бердянська.

«Через блокування автобусів на блокпості у Василівці сьогодні не могли проїхати маріупольці на приватному транспорті. Щиро сподіваюсь, що завтра вранці вони зможуть дістатися Запоріжжя», – зауважила Верещук.

Київська область: евакуйовано 351 людину (з с. Плесецьке, Северинівка, Червона Слобода, Ситняки та Рожев – 289 осіб, ще 62 – з Бородянки).

евакуйовано 351 людину (з с. Плесецьке, Северинівка, Червона Слобода, Ситняки та Рожев – 289 осіб, ще 62 – з Бородянки). Луганська область: 526 людей з м. Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Сєвєродонецьк, Гірське та с. Нижнє дісталися Бахмута, додала віце-прем’єр, під час евакуації в зазначені міста було передано 80 тонн гуманітарної допомоги.

За словами Ірини Верещук, 26 березня «cпрацювали всі 10 погоджених гуманітарних коридорів».​

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих ситуацій Ірина Верещук і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляли, що на 26 березня в Україні погоджено 11 гуманітарних коридорів.

Напередодні двома гуманітарними коридорами – з Маріуполя і Мелітополя – виїхала 7 331 людина, повідомила Ірина Верещук.

За даними Кирила Тимошенка, за тиждень із заблокованих міст гуманітарними коридорами евакуйовано 37 606 людей.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.