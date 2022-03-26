В Україні 26 березня діятимуть 11 гуманітарних коридорів – Верещук (оновлено)

Раніше Офіс омбудсмена оголосив про відкриття чотирьох гуманітарних коридорів. Йдеться про евакуацію на Київщині. Згодом міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих ситуацій Ірина Верещук і в Офісі президента повідомили, що загалом коридорів буде 11: у Донецькій, Київській, Луганській областях.

На 26 березня в Україні погоджено 11 гуманітарних коридорів, повідомили міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих ситуацій Ірина Верещук і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Маршрути евакуації в Донецькій області:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті. Через блокування автобусів, централізованої евакуації сьогодні не буде. У Бердянську дозаправлятимуть приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору, за адресою: вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Маршрути евакуації в Київській області:

Плесецьке – Фастів. Місце зборів: Будинок сільради, вул. Центральна, 57.

Северинівка – Білогородка. Місце зборів: вул. Івана Мазепи, 20

Бородянка – Біла Церква. Місце зборів: вул. Центральна, 331

Червона Слобода, Рожів та Ситняки – Біла Церква. Місце зборів: торгівельний центр на вул. Лесі Українки, 46, с. Червона Слобода.

«Славутич, Димер, Іванків, ми чуємо вас, ми знаємо, що ви потребуєте маршрутів, ми над цим працюємо», – сказала віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Маршрути евакуації в Луганській області:

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: Будинок культури, вул. Хіміків, 28

Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Рубіжне – Бахмут. Місце зборів: вул. Чехова, 11

Нижнє – Бахмут. Місце зборів – вулиця Паркова, 13.

Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж.

Напередодні двома гуманітарними коридорами – з Маріуполя і Мелітополя – виїхала 7 331 людина, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих ситуацій Ірина Верещук.

За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, за тиждень із заблокованих міст гуманітарними коридорами евакуйовано 37 606 людей.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.