«Зеленим коридором» і можливістю виїхати до зони контрольованої українською владою скористалася частина мешканців Маріуполя. Поруч із найнеобхіднішим, евакуйовані везуть з собою і своїх домашніх улюбленців. Кажуть, що не можуть покинути їх, адже вони є частиною родини. Радіо Свобода побувало в одному з логістичних центрів Запоріжжя, що приймає вимушених переселенців, та поспілкувалося з евакуйованими з Приазов’я.

