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Мешканці Приазов’я тікають від війни – і везуть з собою домашніх улюбленців – відео

Мешканці Приазов’я тікають від війни – і везуть з собою домашніх улюбленців – відео
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Мешканці Приазов’я тікають від війни – і везуть з собою домашніх улюбленців – відео

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Триває евакуація населення Маріуполя до Запоріжжя маршрутом «зеленого коридору» через Бердянськ. Частина людей добирається до обласного центру власним транспортом, для інших же було організовано евакуацію автобусами від Бердянська.

«Зеленим коридором» і можливістю виїхати до зони контрольованої українською владою скористалася частина мешканців Маріуполя. Поруч із найнеобхіднішим, евакуйовані везуть з собою і своїх домашніх улюбленців. Кажуть, що не можуть покинути їх, адже вони є частиною родини. Радіо Свобода побувало в одному з логістичних центрів Запоріжжя, що приймає вимушених переселенців, та поспілкувалося з евакуйованими з Приазов’я.

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