Російські війська силоміць вивозять жителів Маріуполя до Росії – міська рада

Російські війська змушують людей на зайнятих ними територіях виїжджати до Росії, повідомляє міська рада Маріуоля.

«За останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію росії. Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців Збройні сили України відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора», – йдеться в повідомленні міської влади.

Як заявляє мерія, маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де в них перевіряли телефони та документи. Частину після цього перевозили далі вглиб Росії, доля інших лишається невідомою.

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«Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну», – йдеться в коментарі мера міста Вадима Бойченка.

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру Маріуполя через постійні обстріли, перешкоджаючи евакуації з міста цивільних. Росія обстріли мирного населення неодноразово заперечувала.