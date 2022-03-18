З-під завалів Маріупольського театру вивели 130 людей, у бомбосховищі залишається понад 1300 – Денісова

Понад 1 300 людей залишаються під завалами Маріупольського драматичного театру, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Про це вона сказала в ефірі «24 каналу» 18 березня.

«Станом на цю годину нам відомо, що просто зараз 130 людей вдалося вивести, але, за нашими даними, там ще понад 1 300 людей, які перебувають у цих підвалах, в цьому бомбосховищі. Ми молимося на те, що всі вони будуть живі, але на цей час жодної інформації про них немає», – повідомила вона.

Денісова додала, що рятувальні роботи тривають, але інших деталей наразі немає.

За даними омбудсменки, майже 70% будинків міста пошкоджені, частину з них не вдасться відновити, що свідчить про велику кількість ймовірних жертв.

«Безумовно, вся інфраструктура зруйнована, потрібно передавати гум допомогу, тому що люди сидять у підвалах 17-ту добу без їжі, без харчів, не вистачає ані хліба, нічого. Тому вкрай важливо, щоб все ж таки була домовленість передачі гуманітарної допомоги», – сказала чиновниця.

Вона також зазначила про можливість гуманітарних проблем у Лютежі та Нових Петривцях на Київщині внаслідок обстрілів.

16 березня російські загарбники скинули бомбу на будівлю Драматичного театру Маріуполя на Донеччині, де від обстрілу ховалися сотні жителів міста. Наступного дня стало відомо, що розблокування підвалу драмтеатру у заблокованому російськими військами Маріуполі триває, інформації про загиблих наразі немає.

Попри численні конкретні докази російських нападів на цивільні райони, задокументовані репортерами, в тому числі кореспондентами Радіо Свобода на місцях, Москва заперечує, що її ціллю є цивільні об’єкти.