Правозахисники кажуть про «тотальну маніпуляцію» фактами з боку Росії щодо нападу на пологовий у Маріуполі

Росія тотально маніпулювала фактами про напад на пологовий будинок у Маріуполі 9 березня. Такий висновок на підставі аналізу нападу робить правозахисна організація Truth Hounds, що досліджує порушення прав людини в умовах конфлікту.

У Truth Hounds вивчили заяви російської сторони, які пролунали після обстрілу пологового будинку.

За висновками правозахисників, відсутні підтвердження факту зайняття лікарні українськими комбатантами.

«Як виглядає з текстового викладення виступу представника РФ в Радбезі ООН, а також з відеозапису цього виступу, усі «факти» обмежились усними посиланнями на слова місцевих жителів. Слід зазначити, що жодних повідомлень про факт розміщення в приміщенні ані військових ЗСУ, ані представників полку «Азов» у відкритих джерелах (в тому числі, в російських пабліках та каналах) не знайдено. Натомість єдиним джерелом, в якому міститься подібна інформація з перших вуст, є репортаж видання Lenta.ru. Однак, ця стаття, по-перше, з’явилась всього за добу до атаки на пологовий будинок, а, по-друге, була опублікована уже після виступу Небензі на засіданні Ради безпеки ООН 7 березня, а невдовзі потому її взагалі було видалено», – йдеться у звіті.

Там також наводять свідчення про те, що полк «Азов» доставив до лікарні гуманітарну допомогу 3 березня, атака ж сталась 9-го.

«Спростуванням заяв про розміщення у медзакладі українських військових та відсутність там персоналу та пацієнтів слугують також численні фото та відео з місця події, – зазначають дослідники. – На них чітко видно травмованих пацієнтів та працівників лікарні. На відео, зробленому в напівзруйнованому приміщенні лікарні, немає жодних ознак перебування в приміщенні військових – тим паче, тривалого їх перебування, як це стверджують представники РФ. Натомість видно залишки меблів, медичної апаратури та особистих речей людей, що перебували всередині зовсім недавно. Також на фотографіях зовнішніх руйнувань можна помітити понівечені автомобілі, однак і близько не видно військової техніки, яка, як стверджує російська сторона, також перебувала на території і лікарні і яку дуже зручно було б приховувати у внутрішньому дворі будівлі, куди, власне, і влучив снаряд», – вказують правозахисники.

В організації додають, що родичка травмованої вагітної, яку російські ЗМІ назвали акторкою, підтвердила, що дівчина перебувала у медичному закладі на обліку перед пологами. Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) також спілкувалося з цим свідком у прямому ефірі.

Truth Hounds додають, що є підстави стверджувати про використання фугасних авіабомб проти цивільних у Маріуполі.

«Характер руйнувань та форма вирви після вибуху снаряду в маріупольській лікарні вказують на те, що це була саме авіаційна бомба, як мінімум модифікації ФАБ-500... Слід також зауважити, що 10 березня російські війська здійснили черговий авіаналіт на місто та атакували центральну його частину в районі місцевого драмтеатру. Характер наслідків цієї атаки – форма вирви та руйнування – цілковито збыгаються з аналогічними їм наслідками бомбардування лікарні. Відтак можемо говорити про цілеспрямоване та неодноразове використання військами РФ фугасних авіабомб проти цивільного населення, – сказано в документі. – Є більш, ніж достатні підстави стверджувати, що російська сторона скоїла воєнний злочин, відповідальність за який мають понести усі причетні».

Повний звіт ТУТ.

Внаслідок авіаудару російських військ по пологовому будинку і дитячій лікарні в місті 9 березня загинули четверо людей, зокрема одна маленька дитина і одна ненароджена, близько двох десятків постраждали.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров 10 березня підтвердив, що російські військові завдали авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі. Він сказав, що «цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном «Азов» й іншими радикалами». Україна і Захід різко засудили дії російських військових.

Хоча через декілька годин після коментаря Лаврова Міноборони РФ заявило, що російська армія не завдавала удару по лікарні в Маріуполі і взагалі «абсолютно жодних завдань щодо ураження цілей на землі російська авіація в районі Маріуполя не виконувала».