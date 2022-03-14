Одна з вагітних із обстріляного військами РФ пологового будинку у Маріуполі померла разом з ненародженою дитиною – ЗМІ

Одна з вагітних жінок, що постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною. Про загибель жінки повідомила у фейсбуці журналістка «Голосу Америки» Ася Доліна.

«Перша вагітна дівчина з відео- та фоторепортажів з місця бомбардування дитячої лікарні №3 у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена не вижила», – повідомила журналістка.

Цю інформацію підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фотографію з дівчиною, а також видання Associated Press, що посилається на місцевого хірурга Тимура Маріна.

За даними АР, після обстрілу пологового будинку вагітну жінку доправили до іншої лікарні. Марін розповів, що вибухом їй розтрощило таз і відірвало стегно. Лікарі провели кесарів розтин, але дитина «не подавала ознак життя». Після цього лікарі протягом пів години намагалися реанімувати жінку, але і її врятувати не вдалося.

Ім’я загиблої не називають.

Інша жінка, Маріанна Подгурська, яку теж сфотографували під час обстрілу пологового будинку Маріуполя, увечері 10 березня народила дівчинку.

За даними міської ради Маріуполя, внаслідок авіаудару російських військ по пологовому будинку і дитячій лікарні в місті 9 березня на місці загинули троє людей, зокрема одна дитина, близько двох десятків постраждали.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров 10 березня підтвердив, що російські військові завдали авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі. Він сказав, що «цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном «Азов» й іншими радикалами». Україна і Захід різко засудили дії російських військових.

Хоча через декілька годин після коментаря Лаврова Міноборони РФ заявило, що російська армія не завдавала удару по лікарні в Маріуполі і взагалі «абсолютно жодних завдань щодо ураження цілей на землі російська авіація в районі Маріуполя не виконувала».