У Маріуполі через авіаудар по дитячій лікарні загинули три людини – міська рада

У Маріуполі внаслідок бомбардування російськими літаками дитячої лікарні 9 березня загинули троє людей, зокрема одна дитина, 17 – постраждали – такі оновлені дані повідомила міська рада. Раніше йшлося про 17 поранених.

«На сьогодні відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина – дівчинка. Війська росії цілеспрямовано і безжалісно знищують мирне населення Маріуполя. Весь світ має знати про злочин Росії проти людства, проти України та проти маріупольців», – йдеться в повідомленні міськради у телеграмі.

Там також зазначили, що вранці 10 лютого на місто був знову здійснений авіаналіт, внаслідок чого одна людина загинула.

Раніше українська влада оголосила про напрямки для евакуації цивільних із міст, де через наступ Росії склалася найскладніша ситуація.

Одним із цих напрямків є Маріуполь, де немає води, їжі, світла, тепла, зв’язку. Кілька спроб евакуювати цивільних жителів із міста чере гуманітарні коридори не були успішними, російські військові продовжували обстріли, не дозволяючи також доступ гуманітарних вантажів до міста.

9 березня російські військові скинули бомби на пологовий будинок у місті в той час, як мав діяти режим тиші для евакуації людей.

Президент Володимир Зеленський 8 березня повідомив, що у Маріуполі від зневоднення померла дитина.