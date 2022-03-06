Постріли, світлошумові гранати та сльозогінний газ – протести у Новій Каховці

Від 24 лютого 2022 року Росія веде неприкриту війну проти України. Одним із плацдармів, які намагається захопити РФ, став український Південь та Приазов'я. Зокрема, Херсонщина, Запоріжжя, Миколаївщині. ​Проєкт «Новини Приазов'я» слідкує за розвитком ситуації в цьому регіоні, перевіряємо дані, аби давати нашій аудиторії оперативну та перевірену інформацію.

З 24 лютого 2022 року триває широкомасштабне вторгнення Росії до України. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 11 тисяч особового складу. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Під контролем Росії наразі перебувають, зокрема, міста Херсон, Мелітополь. Однак населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.

Також протестні акціїї відбуваються в інших містах півдня та ​Приазов'я України.

Херсонщина протестує проти армії РФ

Нова Каховка, Новоолексіївка, Херсон, Генічеськ 6 березня вийшли на мітинги проти дій російської армії. Зокрема, в Новій Каховці колона мітингувальників з українськими прапорами рухалася центральною вулицею до мерії, яку захопили російські військові. Люди викрикували «Путін х..ло», «Російський корабель, йди на…», «Нова Каховка – це Україна». Учасники мітингу викладають відео в соцмережі.

Пізніше російські військові стали стріляти у повітря, застосували світлошумові гранати, сльозогінний газ проти протестувальників у Новій Каховці, повідомив «Новинам Приазов'я» ветеран АТО, керівник ГО «Каховський плацдарм» Сергій Цигіпа, який був присутнім на мітингу.

За його даними, є постраждалі – дві людини. Їх доправили в лікарню: «Помітингували, поспівали пісень, заспівали гімн і пішли на задній двір, де стоять автоматники, спецпідрозділи із технікою. Уявіть собі: ми з двох сторін їх оточили, намагалися зробити «коридор ганьби», вони почали стріляти в повітря, потім світло-шумові гранати кинули, сльозогінний газ пустили. Перших цивільних поранених ми маємо після цього мітингу. В нашій колоні були лікарі, їм надали першу допомогу, і після (це жінка та чоловік), їх доправили до лікарні. Лікарня вся забита трьохсотими рашистами».

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про свідчення людей чи незалежно їх перевірити.

У Генічеську маршрут акції пройшов від місцевої райдержадміністрації до місцевого училища, де зараз базуються російські солдати.

Мирний протест відбувся і Новоолексіївці Генічеського району. На мітинг вийшли жителі, вони пройшли колоною під українськими та кримськотатарськими прапорами. Про деталі акції нам розповіла громадська активістка Марія: «На акцію вийшло мирне населення селища у кількості приблизно 3000 осіб. Маю зауважити, що загальна кількість населення тисяч 10, і враховуючи, що велика кількість людей в місцях проведення бойових дій, деякі біженці. Тому людей не мало. Таким чином ми усі разом показуємо, що ми усі українці, ми разом. Ми проти окупантів, нам не потрібна їхня «допомога».

Також Марія розповіла про ставлення російських військових до мирних жителів Генічеська та наближених сіл: «У нас (в Генічеську – ред.) тихо, не стріляють, але ж ми окуповані. Ми віримо в наші сили ЗСУ, в Україну, ми єдині і сильні».

Бердянськ та Херсон протестують під дулами російських автоматів

В суботу, 5 березня, мітинги пройшли в Херсоні та Бердянську. Люди протестували проти окупації та російської гуманітарної допомоги.

У Херсоні поряд із жителями стояли російські військові. Кілька разів вони намагались розігнати натовп пострілами у повітря, проте це не зупинило херсонців, розповіла «Новинам Приазов’я» активістка з Херсону, учасниця акції Інна Усачова.

У Бердянську в кількох мікрорайонах міста російські військові також пропонували свою так звану гуманітарну допомогу. Через це місцеві жителі теж стали виходити на мітинги. Люди голосно, але мирно, заявили про відсутність потреби в допомозі від Росії.