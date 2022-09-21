Окупанти посилюють примусову російську паспортизацію – голова Херсонщини

На окупованій частині Херсонської області посилився процес примусової російської паспортизації, повідомив проєкту «Новини Приазовʼя» начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«На окупованих територіях наростає процес примусової паспортизації. Іншими словами, окупанти створюють такі умови, щоб іншої альтернативи, ніж піти і отримати паспорт РФ, не залишилося. Більшість людей – понад половина жителів області, а це понад півмільйона українців – вже виїхали. Переважна більшість тих, хто залишився в окупації – тримаються та не йдуть на поводу в окупантів. Є і зрадники, але їх небагато», – сказав він.

На думку Янушевича, цей процес активізувався через прискорення проведення окупантами так званого референдуму. Найоптимальніше з того, що можуть зробити херсонці – це виїхати, вважає він.

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Через бойові дії редакція не може перевірити цю інформацію. Достовірних даних про кількість отриманих російських паспортів на окупованій частині Херсонщині немає.

25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийняття до громадянства РФ для жителів Запорізької та Херсонської областей України.

Уряд 16 вересня схвалив законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта, повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.