ISW: український контрнаступ у Херсонській області прогресує

Український контрнаступ у Херсонській області прогресує, а російські війська, схоже, намагаються уповільнити його і відступити на більш придатні для оборони позиції, а не зупинити його повністю, заявив у своєму щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська, ймовірно, намагаються здійснити більш цілеспрямоване та контрольоване відведення в західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, яка характеризувала крах російських оборонних позицій у Харківській області на початку цього місяця», – йдеться у звіті.

За повідомленням, протягом останніх кількох місяців російські сили значно укріпилися на заході Херсонської області, включно з повітряно-десантними частинами та принаймні деякими підрозділами 1-ої гвардійської танкової армії.

«Ці ймовірно більш професійні й добре підготовлені та оснащені підрозділи зосереджені на невеликій території в Херсонській області та були підготовлені до очікуваного контрнаступу. Вони, як виглядає, діють значно краще, ніж російські сили в Харківській області. У Харківській області українці знищили низку підрозділів 1-ої гвардійської танкової армії, змусивши їх втікати і захопивши велику кількість якісної техніки. Гірша результативність професійних російських військових у Харківській області порівняно з Херсонською може бути пов’язана з меншою концентрацією російських військ на Харківщині, а також з тим, що український контрнаступ там здивував російських військових», – повідомили в ISW.

Там додали, що безперервні українські атаки на російські наземні лінії зв’язку (GLOC) через річку Дніпро до заходу Херсонської області, «схоже, все більше впливають на російські постачання на правому березі» – останні звіти свідчать про нестачу їжі та води в окупованому Росією місті Херсоні і про принаймні тимчасове послаблення вогню російської артилерії.

«Непідготовлені проксі-підрозділи зазнали краху на деяких ділянках російської лінії фронту, дозволяючи просуватися українцям. Українські сили, ймовірно, повернуть собі значну частину, якщо не всю, західної Херсонської області в найближчі тижні, якщо вони продовжуватимуть перешкоджати російським GLOC і далі просуватимуться. Українські успіхи можуть і надалі бути повільними, якщо російські війська діятимуть злагоджено, але також можуть і значно прискоритися у разі роз’єднаності російських сил», – наголосили в ISW.

Там також повідомили, що:

Російський президент Володимир Путін схоже все більше покладається на нерегулярні, погано підготовлені спеціальні добровольчі і проксі-підрозділи, а не намагається відновити пошкоджені або знищені звичайні підрозділи російських сухопутних сил.

Українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області, незважаючи на спроби Росії стримати їх.

Російські війська зазнали нищівних втрат у живій силі й техніці в боротьбі за східну Україну та особливо під час українського контрнаступу на Харківщині. Згідно з оцінками, оприлюдненими 18 вересня, кілька російських бронетанкових і механізованих підрозділів, ймовірно, були фактично знищені.

В останні тижні українські військові звільнили значні території, захоплені російськими силами в Харківській області, і вийшли на кордон з Росією. Аналітики називають цю поразку Москви найбільшою з початку війни з Україною. Російські військові назвали свій відступ «перегрупуванням».

14 вересня керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною. За її словами, про перемоги говорити поки зарано, ЗСУ потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах, але вони просуваються, що дуже деморалізує російських військових.

12 вересня в оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували 5 населених пунктів на Херсонщині – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом, за останні два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.