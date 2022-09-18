У Раді з прав людини при президентові РФ зажадали пояснень про підстави відправки в’язнів на війну в Україну

Шестеро членів Ради з прав людини при президентові Росії звернулися до генпрокурора Ігоря Краснова з проханням роз’яснити, на якій підставі ув’язнені з невідбутими термінами покарань відправляються в Україну для участі у «спеціальній військовій операції» (так РФ офіційно називає свою загарбницьку війну проти України – ред.).

Як звертає увагу телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», текст відповідного запиту опубліковано на сайті Правозахисної ради Санкт-Петербурга.

У запиті йдеться, що інформація про відправку ув’язнених на війну передавалася в тому числі і телеканалом «Россия-1», а серед в’язнів, що покинули колонії, є засуджені за тяжкі злочини.

Правозахисники зазначають, що ув’язненого, який не відбув термін, може бути звільнено або на підставі указу президента про помилування, або за амністією, оголошеною Держдумою, або за рішенням суду про умовно-дострокове звільнення.

Запит підписали директор інформаційно-аналітичного центру «Сова» Олександр Верховський, петербурзька правозахисниця Наталія Євдокимова, засновник «Комітету проти катувань» Ігор Каляпін, правозахисники Єва Меркачова та Володимир Рахівський, журналіст Микола Сванідзе.

Повідомлення про те, що «кухар Путіна» та власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин особисто вербує по в’язницях у Росії в’язнів на війну проти України, почали з’являтися влітку.

14 вересня з’явилося відео, на якому Пригожин пропонує в’язням колонії у місті Йошкар-Ола записатися до ПВК. Пізніше прессслужба компанії «Конкорд груп», через яку Пригожин зазвичай робить свої заяви, підтвердила, що в’язнів дійсно відправляють на війну, і це «добре»: «Або ПВК та зеки, або ваші діти – вирішуйте самі».

Офіційно «ПВК Вагнера» не існує, бо в російському законодавстві поняття приватної військової компанії відсутнє. Російська влада до війни в Україні заперечувала існування ПВК.

У травні голова МЗС Росії Сергій Лавров казав, що «ПВК Вагнера» не пов’язана з російською владою і не воює в Україні. А у липні у прокремлівській «Комсомольській правді» вийшов репортаж про участь ПВК у війні в Україні. Українська сторона також неодноразово заявляла про присутність «вагнерівців» у лавах російських загарбницьких сил в Україні.