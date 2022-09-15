Команда Навального оприлюднила відео вербування в’язнів у Росії. На ньому, ймовірно, Пригожин

Команда ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального опублікувала у своєму телеграм-каналі відео, на якому, як стверджується, близький до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин особисто вербує на війну проти України в’язнів однієї з колоній Республіки Марій Ел.

Відеозапис, ймовірно, зроблений на мобільний телефон або на відеореєстратор, які зобов’язані носити співробітники колонії. Хто його автор і як запис потрапив до соратників Навального – не уточнюється. Також немає прямих доказів того, що на кадрах, які мають невисоку якість і на яких присутні монтажні склеювання, саме Пригожин, хоча зовнішність і голос людини, яка вербує ув’язнених, за всіма характеристиками дуже схожі на зовнішність і голос «кухаря Путіна».

На відео людина, схожа на Пригожина, стоячи перед строєм чоловіків у тюремних робах, представляється учасником «ПВК Вагнера» і розповідає про умови відправлення на війну.

За його словами, засуджені, які погодяться взяти участь у бойових діях, пробудуть пів року на передовій; якщо такому найманцеві менше ніж 22 роки, то потрібна письмова згода родичів; під час служби забороняється мародерство, вживати алкоголь і наркотики, вступати в «сексуальні контакти» з місцевим населенням, а також «відступати і здаватися в полон», для чого кожному найманцеві обіцяють видати по дві гранати (ймовірно, для підриву супротивника, що підійшов упритул, а потім – самопідриву). Дезертирство, за словами людини на відео, карається розстрілом на місці.

У разі загибелі в бою вербувальник обіцяє поховати ув’язнених або там, де вони вкажуть у заповітах, або «на алеях героїв у тих містах, де вони є», або (тих, хто не знає, де хоче бути похованим) поряд із каплицею «ПВК Вагнера» у місті Гарячий Ключ Краснодарського краю Росії.

Тим ув’язненим, які за пів року залишаться живими, він обіцяє помилування або, у разі такого бажання, продовження служби у ПВК. «Варіантів повернутися на зону – ніяких», – каже чоловік на відео, схожий на Пригожина, додаючи при цьому, що зараз йому «потрібні лише штурмовики», які «наступатимуть» і що таких у «Вагнері» – 60 відсотків. Вербувальник попереджає, що «війна важка» і що «витрата боєприпасів у ПВК у два з половиною рази більша, ніж у Сталінграді».

Окремо він розповідає, що перші ув’язнені, які воювали у складі ПВК «Вагнер», брали участь у штурмі вугледарської ТЕЦ на початку червня.

Наприкінці відео вербувальник дає п’ять хвилин на ухвалення рішення.

Раніше у ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про вербування для участі у бойових діях на території України російських ув’язнених, а також про те, що пошуком найманців займається особисто Євген Пригожин. Повідомлялося, зокрема, про його візити до трьох колоній в Івановській області Росії, де йому вдалося завербувати 650 осіб, а також до двох колоній Ростовської області РФ, після чого склад «ПВК Вагнера» поповнили близько тисячі найманців. Тоді стверджувалося, начебто Пригожин заявив ув’язненим, що під час бойових дій вони можуть робити з українцями «все, що захочуть, і їм нічого за це не буде».

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не значиться на балансі військових відомств та у реєстрі юридичних осіб, проте його бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у наземних операціях РФ у Сирії, Африці та у війні в Україні.

ПВК вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Бійців групи підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів. ЗМІ називають одним із творців та спонсорів ПВК близького до Путіна петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина. Сам він заперечує як свій зв’язок із «Вагнером», так і вербування ув’язнених.

Компанія Пригожина «Конкорд» у відповідь на запит каналу RTVI не стала предметно коментувати відео, зазначивши, що сам бізнесмен зараз у відрядженні.