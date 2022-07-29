ГУР: вибухи в Оленівці здійснила «ПВК Вагнера» за командою Пригожина

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених, здійснили найманці зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) «за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина».

«Вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація і беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією, він здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ», – заявили у розвідці.

За повідомленням, вибухи сталися 28 липня на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнане для утримання полонених, виведених з «Азовсталі». Обладнання будівлі закінчилося два дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських військових, кажуть у розвідці. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється, повідомили у Головному управлінні розвідки.

«Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об’єкт» мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів і умов утримання полонених. Оскільки реальний стан будівлі й умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, «проблему» було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями», – додали у ГУР.

Ще однією метою вибухів там назвали «збільшення соціальної напруги в Україні».

«Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі героїв «Азовсталі», на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні», – заявили в ГУР.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав всі міжнародні інституції «висловити жорстку позицію» щодо подій в Оленівці «з метою з’ясування реальних обставин теракту і недопущення повторення подібного в майбутньому».

За його словами, Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, який є одним з гарантів безпеки та належного утримання українських військовополонених, має дати належну оцінку подіям і докласти зусиль для з’ясування реальних обставин і причин того, що сталося.

«Україна вимагає негайного допуску представників України на місце подій для вивчення ситуації та контролю умов утримання полонених українських оборонців. Також наголошую на необхідності проведення детального моніторингу умов утримання українських полонених та гарантування збереження їхнього життя та здоров’я», – заявив Кирило Буданов.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили про початок розслідування подій в Оленівці за фактом порушення законів і звичаїв війни.

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські сили здійснили «прицільний і умисний» артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області і при цьому вирішили перекласти провину на українських військових.

Бойовики угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, на своїх ресурсах стверджують, що в результаті обстрілу колонії в Оленівці загинули щонайменше 53 українських військовополонених, 130 людей зазнали поранень. Бойовики в обстрілі звинуватили ЗСУ.

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.