Оленівка: хто відповість за вбивство українських військовополонених?

Російські військові вдарили по колонії в окупованій Оленівці Донецької області, щоб приховати катування та вбивства полонених українських військових. Про це Генштаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

А підконтрольні Кремлю ЗМІ повідомили, що колонію, де перебували українські військовополонені в Оленівці, «обстріляли українські ж війська з HIMARS». За останньою інформацією прокремлівських медіа, від наслідків обстрілу нібито загинули 53 українських військовополонених, ще 130 – поранені. Зокрема, серед загиблих нібито є полонені «азовці».

28 липня у мережі з’явилося поширене російськими каналами відео, де, ймовірно, російський військовий завдає каліцтва, схоже, полоненому українському військовослужбовцю. Незалежного підтвердження інформації про те, що на відео – саме український військовополонений та російський військовий, немає.

Чи можливо притягнути до відповідальності підозрюваного і чи можливо запобігти катуванням у майбутньому?

Про це і не тільки говоримо в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.