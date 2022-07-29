Омбудсмен звернувся до ОГП через відео з катуванням українського військового

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Офісу генпрокурора щодо оприлюдненого російськими каналами відео, де, ймовірно, російський військовий катує українського військовослужбовця.

Крім того, як заявив Лубінець у коментарі «Українській правді», також готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Я звернувся до Офісу генерального прокурора задля перевірки факту і фіксації воєнного злочину, порушення норм Женевської конвенції. Також сьогодні ми готуємо повідомлення до Комітету проти катувань ООН для організації термінового візиту до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України, а також до Європейського комітету із питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT)», – заявив омбудсмен.

Омбудсмен пообіцяв докласти максимум зусиль для допомоги розслідуванню, а також протидії подібним злочинам у майбутньому.

«Ми повинні зупинити злочини Росії. Катування не можуть бути застосовані і їм ніколи немає виправдань. Цивілізований світ – одностайний у цьому. Катування є воєнним злочином і його виконавці повинні нести відповідальність, як і військові командири, з дозволу або за командою яких такий воєнний злочин відбувся», – написав Лубінець на своїй сторінці у фейсбуці.

За даними УП, Офіс генпрокурора найближчим часом зареєструє щодо цього випадку провадження за статтею «порушення законів і звичаїв війни».

Ольга Решетилова, координаторка «Медійної ініціативи за права людини», у фейсбуці зазначила, що «росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками».

«Спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій. Сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області, переповненої нашими військовополоненими і заручниками. Зазвичай Росія качає тему полонених перед важливими подіями на фронті або переговорами. Згадайте ті всі паради, наприклад. Таким чином вона підвищує ставки, знаючи, що для українського суспільства це питання надзвичайно чутливе. Я не знаю, що тут вдіяти і як протистояти. Просто сил, витримки і мудрості усім нам», – зазначила вона.

28 липня у мережі з’явилося поширене російськими каналами відео, де, ймовірно, російський військовий завдає каліцтва, схоже, полоненому українському військовослужбовцю. Незалежного підтвердження інформації про те, що на відео знято саме український військовополонений та російський військовий, немає.