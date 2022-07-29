В ОПУ запевняють, що Росія відповість за знущання над українськими полоненими

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські військові, підозрювані у катуваннях українських полонених, будуть ідентифіковані та покарані.

«Російські пропагандисти із захватом показали, як група ru-нелюдів нівечила полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія – країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо», – написав Подоляк у твітері.

Ольга Решетилова, координаторка «Медійної ініціативи за права людини», у фейсбуці зазначила, що «росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками».

«Спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій. Сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області, переповненої нашими військовополоненими і заручниками. Зазвичай Росія качає тему полонених перед важливими подіями на фронті або переговорами. Згадайте ті всі паради, наприклад. Таким чином вона підвищує ставки, знаючи, що для українського суспільства це питання надзвичайно чутливе. Я не знаю, що тут вдіяти і як протистояти. Просто сил, витримки і мудрості усім нам», – зазначила вона.

28 липня у мережі з’явилося поширене російськими каналами відео, де, ймовірно, російський військовий завдає каліцтва, як виглядає, полоненому українському військовослужбовцю.

Крім того, бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах стверджують, що в результаті обстрілу колонії в Оленівці на Донеччині загинули щонайменше 40 українських військовополонених, 130 людей зазнали поранень. Бойовики в обстрілі звинувачують ЗСУ. Українські військові поки що не коментували ці заяви. Незалежного підтвердження факту обстрілу колонії та загибелі полонених наразі немає.

В Оленівці розташована колонія, де, зокрема, утримуються українські військовополонені, взяті в полон у Маріуполі у травні цього року.

Кремль категорично відкидає будь-які звинувачення у воєнних злочинах, навіть факти про вбивства цивільних, підтверджені супутниковими знімками.