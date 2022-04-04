Супутникові знімки підтверджують вбивства цивільних у Бучі під час російської окупації – NYT

Супутникові світлини, оприлюднені виданням The New York Times, свідчать про вбивства цивільних під час російської окупації, всупереч заявам Москви. Матеріал із аналізом знімків NYT оприлюднило 4 квітня.

Згідно з ним, команда візуальних розслідувань редакції проаналізувала відео та супутникові світлини і виявила «темні об’єкти, за розміром подібні до людських тіл, які з’явилися на вулиці Яблонській між 9 і 10 березня».

Йдеться про відеозапис, зроблений членом міської ради 2 квітня, на якому зафіксовано мертві тіла, та знімки, надані NYT компанією Maxar Technologies. Згідно з ними, щонайменше 11 тіл перебували на вулиці з 11 березня, після того, як Росія, за її власним твердженням, захопила місто.

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«Об’єкти розташовані точно в тих же позиціях, в яких знайшли тіла, коли українські війська відновили контроль над Бучею, свідчать кадри з 2 квітня. Згідно з подальшим аналізом, ці об’єкти залишалися на цих же місцях протягом понад трьох років», – йдеться в матеріалі.

NYT відзначає, що деякі тіла лежали поряд із, ймовірно, кратерами від вибухів, інші – поруч із покинутими машинами та велосипедами. У деяких руки були зв’язані за спинами.

Видання робить висновок, що дані супутників спростовують заяви Москви, яка стверджує, що загиблі цивільні з’явилися в Бучі нібито вже після того, як російські війська відступили з міста.

Міністерство оборони України повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу військ РФ у визволених містах і селах зафіксовані масові вбивства цивільних. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, станом на вечір 3 квітня з території Київщини вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.

Натомість Кремль, за словами його речника Дмитра Пєскова, «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.