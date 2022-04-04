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Супутникові знімки підтверджують вбивства цивільних у Бучі під час російської окупації – NYT

Згідно з даними супутників, щонайменше 11 тіл перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія, за її власним твердженням, захопила місто

Супутникові світлини, оприлюднені виданням The New York Times, свідчать про вбивства цивільних під час російської окупації, всупереч заявам Москви. Матеріал із аналізом знімків NYT оприлюднило 4 квітня.

Згідно з ним, команда візуальних розслідувань редакції проаналізувала відео та супутникові світлини і виявила «темні об’єкти, за розміром подібні до людських тіл, які з’явилися на вулиці Яблонській між 9 і 10 березня».

Йдеться про відеозапис, зроблений членом міської ради 2 квітня, на якому зафіксовано мертві тіла, та знімки, надані NYT компанією Maxar Technologies. Згідно з ними, щонайменше 11 тіл перебували на вулиці з 11 березня, після того, як Росія, за її власним твердженням, захопила місто.

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«Об’єкти розташовані точно в тих же позиціях, в яких знайшли тіла, коли українські війська відновили контроль над Бучею, свідчать кадри з 2 квітня. Згідно з подальшим аналізом, ці об’єкти залишалися на цих же місцях протягом понад трьох років», – йдеться в матеріалі.

NYT відзначає, що деякі тіла лежали поряд із, ймовірно, кратерами від вибухів, інші – поруч із покинутими машинами та велосипедами. У деяких руки були зв’язані за спинами.

Видання робить висновок, що дані супутників спростовують заяви Москви, яка стверджує, що загиблі цивільні з’явилися в Бучі нібито вже після того, як російські війська відступили з міста.

Міністерство оборони України повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу військ РФ у визволених містах і селах зафіксовані масові вбивства цивільних. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, станом на вечір 3 квітня з території Київщини вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.

Натомість Кремль, за словами його речника Дмитра Пєскова, «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.

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