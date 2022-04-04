Порошенко про виключення Росії з Радбезу ООН: «Це – безальтернативний шлях»

Україна не має іншого шляху, окрім того, що домогтися виключення Росії з Ради безпеки ООН. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив п’ятий президент України, народний депутат, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

«Країна, яка скоює злочини проти людства і порушує принципи створення ООН, не має права перебувати у складі ООН і, тим більше, мати право вето», – наголосив він.

За словами Порошенка, виключення Росії із Ради безпеки ООН стане ще одним елементом її «тотальної міжнародної ізоляції».

За виключення Російської Федерації із Ради ООН з прав людини уже виступили Британія та США.

«Участь Росії в Раді з прав людини – це фарс», – заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Російські війська нещодавно вийшли з Бучі, що розташована на північний захід від Києва, після цього в містечку виявили сотні тіл загиблих цивільних.

Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».

Москва пропонувала обговорити «провокацію українських радикалів у Бучі» під час засідання Ради безпеки ООН, але цей запит Радбез ООН відкинув.