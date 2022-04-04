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У Бучі загинули щонайменше 400 людей – Денисенко

Цифра загиблих уточнюється, кажуть в МВС (фото з Бучі на Київщині, 2 квітня 2022 року)

У місті Буча на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей, повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

«Продовжуємо оглядати підвали, будинки. Люди ховали загиблих безпосередньо на прибудинковій території, на дитячих майданчиках. Тому цифра уточнюється», – повідомив Вадим Денисенко.

Нині триває процес розмінування території, він займе кілька днів, зазначив Денисенко.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.

Міністерство оборони повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу військ РФ у визволених містах і селах зафіксовані масові вбивства цивільних. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, станом на вечір 3 квітня з території Київщини вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.

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