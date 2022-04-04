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У ЄС заявили про готовність направити в Україну слідчих для документування воєнних злочинів

Тіла цивільних осіб, які, за словами місцевих жителів, були вбиті російськими військовими. Місто Буча Київської області, 2 квітня 2022 року

Євросоюз готовий направити спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів в Україні, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн після розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

«Я поговорила з президентом України Володимиром Зеленським про жорстокі вбивства мирних жителів у Бучі та інших місцях в Україні. ЄС готовий направити спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів за погодженням з генеральним прокурором України», – написала вона у своєму твіттері.

Урсула фон дер Ляйєн додала, що Європол та Євроюст це підтримають.

Влада України звинувачує російських військових у вбивствах мирних жителів у Київській області, зокрема, в місті Буча. Тіла загиблих були знайдені там після виходу російських військових, які контролювали кілька міст і сіл на північний захід від Києва кілька тижнів.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».

Росії вимагала обговорити «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі» на Раді безпеки ООН. Проте цей запит відхилили. Повідомляється, що обговорення ситуації в Україні відбудеться, як і планувалося, у вівторок, 5 квітня.

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