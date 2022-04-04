У ЄС заявили про готовність направити в Україну слідчих для документування воєнних злочинів

Євросоюз готовий направити спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів в Україні, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн після розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.



«Я поговорила з президентом України Володимиром Зеленським про жорстокі вбивства мирних жителів у Бучі та інших місцях в Україні. ЄС готовий направити спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів за погодженням з генеральним прокурором України», – написала вона у своєму твіттері.



Урсула фон дер Ляйєн додала, що Європол та Євроюст це підтримають.

Влада України звинувачує російських військових у вбивствах мирних жителів у Київській області, зокрема, в місті Буча. Тіла загиблих були знайдені там після виходу російських військових, які контролювали кілька міст і сіл на північний захід від Києва кілька тижнів.



Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.



Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».

Росії вимагала обговорити «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі» на Раді безпеки ООН. Проте цей запит відхилили. Повідомляється, що обговорення ситуації в Україні відбудеться, як і планувалося, у вівторок, 5 квітня.