Країни, які вагаються щодо ембарго на російські енергоносії, є «спонсорами геноциду» – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував свідчення про воєнні злочини російських військових у звільнених містах навколо Києва.

У зверненні, яке поширила пресслужба Верховної Ради, Стефанчук прирівняв відмову від ембарго на російські газ і нафту до співучасті в геноциді.

«Після викриття звірств, які чинила російська армія в Бучі, Гостомелі, Ірпені, кожна країна, яка буде вагатися у запровадженні ембарго на енергоносії з росії – є прямим спонсором геноциду Українського народу. Кожен барель нафти, кіловат електроенергії, тонна вугілля, що будуть закуплені в рф, відтепер просякнуті кров’ю тих, кого знищили рашисти», – заявив спікер парламенту.

Раніше президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала до жорсткіших санкцій проти Росії та притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що влаштована російськими військовими «різанина в Бучі була навмисною», і закликав до негайних нових санкцій проти Москви.

Читайте також: Голова МЗС Німеччини про Бучу: винні у воєнних злочинах мають бути покарані

Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.

Міністерство оборони повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.