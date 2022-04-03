Голова МЗС Німеччини про Бучу: винні у воєнних злочинах мають бути покарані

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила дії російських військових у Бучі, де, за даними місцевої влади, після звільнення міста від російських військ, виявили сотні загиблих цивільних. Бербок наголосила, що винні у воєнних злочинах мають бути покарані.

«Фото з Бучі нестерпні. Нестримне насильство Путіна знищує невинні сім’ї і не знає кордонів. Винні в цих воєнних злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо посилювати санкції проти Росії і ще сильніше підтримувати Україну в її захисті», – написала Бербок у твітері.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що влаштована російськими військовими «різанина в Бучі була навмисною», і закликав до негайних нових санкцій проти Москви.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований повідомленнями про звірства російської армії на Київщині, і наголосив, що на Росію чекають нові санкції.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.

Фото і відео із зображенням тіл поширили у соцмережах. «Це наслідки російської окупації», – заявив Федорук.

Росія не коментувала повідомлення.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс 2 квітня заявила, що вона «шокована звірствами в Бучі та інших містах України» і пообіцяла, що винних буде притягнуто до відповідальності.

Раніше Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.

Human Rights Watch у своїй доповіді заявила також про кілька звинувачень у зґвалтуваннях, два випадки страт семи жертв й інші приклади погроз і насильства проти цивільного населення.

«Випадки, які ми задокументували, становлять невимовну, навмисну жорстокість і насильство проти мирного населення України», – заявив Х’ю Вільямсон, директор HRW у Європі і Центральній Азії.

Міністерство оборони повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.