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«Холодна реальність злочинів Путіна»: керівництво ЄС про дії російської армії в українських містах

Тіло загиблого мирного жителя на вулиці в Бучі, нещодавно звільненій від російських військ, 2 квітня 2022 року

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прокоментувала свідчення про воєнні злочини російської армії в містах Київської області, які були звільнені від російської окупації.

За словами Мецоли, вона «вражена» діями російських військових у Бучі та інших деокупованих регіонах.

«Це холодна реальність воєнних злочинів Путіна. Світ повинен знати, що відбувається. Мають бути запроваджені жорсткіші санкції. Злочинці та їхні командири повинні бути притягнуті до відповідальності», – заявила голова Європарламенту.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн закликала до незалежного розслідування воєнних злочинів.

«Вражена повідомленнями про невимовні жахіття в районах, з яких відступає Росія. Негайно потрібне незалежне розслідування. Винні у воєнних злочинах будуть покарані», – йдеться в її коментарі.

Вулиці Бучі всіяні тілами цивільних осіб після російської окупації – фотосвідчення
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вулиці Бучі всіяні тілами цивільних осіб після російської окупації – фотосвідчення

У перші дні квітня низка журналістів змогли потрапити в найбільші міста Київської області одразу після їх звільнення.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що влаштована російськими військовими «різанина в Бучі була навмисною», і закликав до негайних нових санкцій проти Москви.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований повідомленнями про звірства російської армії на Київщині, і наголосив, що на Росію чекають нові санкції.

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Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.

Міністерство оборони повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.

Київщина: українські бійці на передових позиціях (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Київщина: українські бійці на передових позиціях (фотогалерея)

ЗСУ вдалося відбити ділянку території і зайняти вигідні позиції. В результаті невдалої атаки збройних сил РФ, українські військові завдали удару підрозділам Росії
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