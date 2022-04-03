Кличко повідомив про звільнення двох мерів, раніше викрадених російськими військами

Двоє міських голів, раніше захоплених у полон російськими військами, звільнені, повідомив мер Києва і голова Асоціації міст України Віталій Кличко 3 квітня.

За його словами, з полону звільнили міського голову Сновська, Чернігівська область, Олександра Медведьова, та мера Берислава, Херсонська область, Олександра Шаповалова.

Медведьова захопили 25 березня, Шаповалова – 19 березня, коли він доправляв гуманітарну допомогу до окупованої Нової Каховки.

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«Обидва мери були захоплені орками через принципову позицію і відмову йти на співпрацю з російськими окупантами», – прокоментував мер Києва.

Віталій Кличко 29 березня заявив, що з 24 лютого російські військова викрали 11 міських голів та вісім інших посадовців муніципалітетів.

Російські війська вдаються до викрадення людей, зокрема, міських голів, політиків і журналістів на тимчасово окупованих територіях.