На Київщині виявлено тіла старости села Мотижин та її чоловіка – Токар

На Київщині виявлено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, повідомив голова Макарова Вадим Токар у Telegram.

«Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома», – повідомив він.

Інших деталей Токар не надав, в тому числі, щодо сина загиблого подружжя.

26 березня Офіс генпрокурора повідомив, що на Київщині російськими загарбниками було захоплено старосту села Мотижин та її родину. За даними слідства, 23 березня військовослужбовці РФ прийшли додому до старости села Мотижин Макарівської ОТГ, незаконно затримали її, її чоловіка та сина, та вивезли у невідомому напрямку.

За фактом порушення законів та звичаїв війни було розпочате кримінальне провадження.

2 квітня Міноборони повідомило про звільнення Київської області від російських військ. Після звільнення починають надходити перші дані про жертви серед цивільного населення на цих територіях.