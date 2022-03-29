Російські військові викрали 11 мерів міст та 8 посадовців муніципалітетів – Кличко

Російські військові продовжують викрадати мерів та посадовців міської влади на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який також очолює Асоціацію міст України.

«Вбивства, викрадення та тортури цивільних – ось, що робить російський агресор, що прийшов знищити Україну і українців. За час війни, з 24 лютого, окупанти викрали 11 міських голів та вісім інших посадовців муніципалітетів», – заявив Кличко.

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Він вказав на те, що викрадення голів громад у воєнний час наражає на небезпеку всіх жителів таких громад, адже вони відповідають за критичне управління та життєзабезпечення населених пунктів.

«Окупанти вдаються до варварства, бо не можуть здолати нас. І не знають, що робити, коли українці їх зустрічають не з квітами, а прокльонами і вимогами йти геть», – прокоментував мер столиці.

Він закликав міжнародні організації та мерів муніципалітетів країн Європи: «докладайте всіх зусиль, застосовуйте всі можливі механізми і тиск, щоб допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу».

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Російські війська вдаються до викрадення людей, зокрема, міських голів, політиків і журналістів на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, 19 березня Херсонська обласна державна адміністрація повідомила про викрадення міського голови Берислава Олександра Шаповалова.

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук 25 березня повідомила про 14 політиків та представників місцевого самоврядування, які були викрадені російськими військовими.