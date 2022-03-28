В Енергодарі відбулася акція ненасильницького спротиву військам РФ

У Енергодарі, поряд з яким розташована Запорізька атомна електростанція, 28 березня відбулася акція протесту проти окупації міста російськими військами. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє мер міста Дмитро Орлов. Він зазначає, що учасники акції, зокрема, вимагали звільнення з полону російських військових його першого заступника Івана Самойдюка.

Також Орлов оприлюднив відео з акції. На ньому видно, як люди з національними прапорами і плакатами «Енергодар – це Україна», «Нет войне», «Руzzкие домой», співають гімн України.

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«Мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоб вкотре показати: попри все, Енергодар був і залишається українським містом, в якому живуть і працюють українці. Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами. На площі біля палацу культури «Сучасник» пролунав Гімн України – як символ національної самоідентифікації та волелюбності нашого народу», – повідомляє Орлов.

Напередодні, 27 березня, мер Енергодара заявив про створення військами Росії власних «органів влади» в місті.

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Раніше, 20 березня стало відомо про викрадення російськими військами першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. Того ж дня містяни зібралися на акцію протесту проти затримання російськими військовими цивільних жителів Енергодару.

3 березня війська РФ увійшли до Енергодара. Відтоді місто перебуває під контролем російських військових, мерія продовжила роботу з життєзабезпечення городян.