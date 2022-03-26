У Запорізькій області окупанти заблокували евакуацію із Маріуполя біженців з пораненими дітьми − Денісова

У Запорізькій області біля села Василівка військові РФ заблокували рух колони автомобілів біженців із Маріуполя, в заторі є «швидкі» з пораненими дітьми. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Рашисти заблокували проїзд та створили багатокілометровий затор з автомобілів біженців із Маріуполя. В черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми. Люди вже дві доби перебувають без води та продуктів харчування», − наголосила вона.

За словами Денісової, «російські окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для руху колони».

Омбудсмен наголосила, що дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як воєнний злочин згідно з Римським статутом кримінального суду.

За її словами, «єдомовленість з представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста про доправлення людям, які опинилися у заторі, продуктів харчування, води та ліків».

Переговори про пропуск колони Денісова назвала важкими.

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Раніше Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що з блокадного Маріуполя з часу повномасштабного російського вторгнення евакуювали понад 50 тисяч людей. Про це він повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Ми б могли вивезти місто на всю потужність за 2-3 дні максимум, якби не росіяни. У нас немає інших перепон для цього», – сказав Андрющенко.

Маріуполь перебуває в облозі з 1 березня, за нього тривають бої. За даними влади Маріуполя, за час війни Росії проти України в місті загинули понад 2 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку. Зруйновано 90% будівель. Місто перебуває у стані гуманітарної катастрофи, загиблих ховають у братських могилах.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.