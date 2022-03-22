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З часу вторгнення РФ із Маріуполя евакуювали понад 50 тисяч людей – Андрющенко

Евакуація громадян із Маріуполя, 20 березня 2022 року

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що з блокадного Маріуполя з часу повномасштабного російського вторгнення евакуювали понад 50 тисяч людей. Про це він повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«За нашими останніми розрахунками, офіційними (вдалося вивезти – ред.) понад 50 тисяч, але цифра зростає та буде уточнюватися постійно. Ми працюємо з новими коридорами, новими маршрутами, люди продовжують виходити з міста. Окрім росіян, у нас ніяких труднощів не виникає, нам вся країна допомагає. Ми б могли вивезти місто на всю потужність за 2-3 дні максимум, якби не росіяни. У нас немає інших перепон для цього», – сказав Андрющенко.

За його словами, «росіяни блокують шляхи евакуації, роблять все для того, щоб рух йшов повільніше».

«Не кажучи вже про те, що ми не можемо елементарно доїхати до Маріуполя в тій кількості, в якій ми здатні відправити транспорт для евакуації», – додав Андрющенко.

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на 22 березня основна увага щодо евакуації мала бути зосереджена на жителях Маріуполя, постраждалого внаслідок російського вторгнення. Для виїзду людей з Маріуполя до Запоріжжя вона анонсувала три маршрути.

Російська сторона неодноразово звинувачувала українську сторону у зриві гуманітарних та евакуаційних коридорів.

За даними влади Маріуполя, в місті, заблокованому російськими військами, загинули щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще напочатку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.

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