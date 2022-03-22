«Маріуполь небезпечніший за Сирію». Нові свідчення після евакуації з блокадного міста

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, якому днями вдалося виїхати з міста, розповів, що був змушений залишити Маріуполь Донецької області через обстріл його житла. За даними Забавіна, кількість загиблих в Маріуполі в рази більша за офіційну інформацію. Востаннє, 13 березня, міська рада повідомляла, що в місті від початку вторгнення Росії загинули 2 тисячі 187 людей. Свою історію виживання в блокадному Маріуполі та евакуації з нього він розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Маріуполь залишається в облозі російської армії, повідомляє українська влада. Там – гуманітарна катастрофа. Бої за місто тривають.

За даними влади Маріуполя, за час війни Росії проти України в місті загинули понад 2 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.

21 березня нова колона автобусів із Запоріжжя рушила до Маріуполя, щоб спробувати вивезти містян. Попередня, повідомляє українська влада, так і не змогла потрапити за кільце оточення.

За минулий тиждень місто змогли самотужки залишити понад 30 тисяч людей.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом зняти блокаду Маріуполя зараз неможливо, оскільки війська відбивають атаки армії РФ північніше на Донеччині.

заявив, що військовим шляхом зняти блокаду Маріуполя зараз неможливо, оскільки війська відбивають атаки армії РФ північніше на Донеччині. Попри військовий ультиматум Росії, віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук 21 березня заявила, що «ні про яку капітуляцію не може бути й мови».

«До Бердянська через заміновані поля»

На жаль, кількість загиблих у рази більша

«Це не війна – це тероризм. Тому що те, що відбувалося, та руйнація, та кількість загиблих людей, та кількість людей, яких мордували голодом, виснаженням, і те, що пишуть, що там дві з половиною тисячі людей загинуло, це є неправда. На жаль, кількість загиблих у рази більша, тому що те, що мені розповідали люди, а в мене дуже добра комунікація з головами ОСББ, практично в кожному будинку 10,5 загиблих від прямих пострілів снарядів з боку російських агресорів. Тому, на жаль, така ситуація», – розповів Забавін.

За його даними, ще велика кількість людей, не отримуючи медичної допомоги, не маючи їжі, не маючи води, вмирає.

«Я на власні очі бачив, як риють братську могилу – бо вже не було, куди складати померлих людей. Це – правда геноцид, це матеріали для Гааги, це злочин проти людяності», – каже він.

Як розповів Забавін, 12 березня його квартиру в Маріуполі обстріляли в результаті бою ЗСУ з російськими військами.

«Це була четверта квартира, яку ми змінили з початку війни, наші і наших знайомих (квартири – ред.) – вони всі непридатні для проживання. Як і 80-90% житлового фонду Маріуполя. Ми тікали з пожежі. Тому що була пожежа, було пряме влучання в будинок. Ми були вимушені виїхати», – сказав Забавін.

Він зазначив, що добу провів фактично на вулиці, у машині з рідними: батьками, дружиною і чотирма котами.

В Маріуполі не було жодного безпечного місця.

«Ми переночували на складі, який до цього пограбували мародери. Там була мінусова температура, але був дах над головою. На інший день ми поїхали дивитися сховища, але те, що ми побачили, – це те, що вже ворог обстрілював центр міста, тому в Маріуполі не було жодного безпечного місця. У будь-який час могло бути потрапляння ворожого снаряду у будь-яку будівлю, як, на жаль, і сталось з Драматичним театром», – поділився депутат.

Після обстрілів з «Градів» у безпосередній близькості він із сім’єю вирішив виїжджати з міста: «Ми виїхали самі на Мелекінську трасу, ніякого «зеленого коридору», про який розповідали, не було. Це 14 березня. Ми самі збилися в колону з 13 авто, ми їхали через поля, через мінні поля, і завдяки селам, у яких нам допомагали, підказували, де проїхати, щоб не зустріти російську техніку, щоб не зустріти міни, – дякуючи їм, ми вибралися до Бердянська».

«Сотні тисяч людей залишаються в блокаді»

У Бердянську, каже депутат, вони кілька діб шукали бензин, щоб доїхати до Запоріжжя.

«Я розумію, що зараз війна, я розумію, що усі сили направлені на те, щоб дати відсіч агресору, але треба евакуювати маріупольців, ще приблизно 350 тисяч людей, які залишились у цьому геноциді. Їм потрібно використати будь-яку міжнародну можливість, надати будь-яку можливість виїхати людям, тому що там бути небезпечно. Маріуполь на сьогодні, я без перебільшення хочу сказати, що Маріуполь – це небезпечніше, ніж Сирія, але це є правда», – наголосив Забавін.

На його думку, маріупольці, які пережили блокаду міста, мають отримати статус «жертви російської агресії» на законодавчому рівні, щоб в майбутньому отримувати відшкодування через репарації від РФ.

«Життів ми вже не повернемо, але той жах, який вже пережили жінки, діти – це все залишиться з нами на все життя, і тому Росія повинна відповісти за той геноцид, який вона спричинила українському народу», – вважає депутат.

Зараз, підкреслює він, треба якнайшвидше зупинити «російські злочини в Україні».

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру, чому є низка фото- і відеодоказів та свідчень очевидців.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​