За день через гуманітарні коридори евакуювали понад 8 тисяч людей – Верещук

Протягом дня 21 березня гуманітарними коридорами з місць активних бойових дій вдалося вивезти 8 057 людей, повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук увечері в понеділок.

За даними урядовиці, з восьми раніше погоджених гуманітарних коридорів спрацювали сім.

«З Маріуполя до Запоріжжя дісталися 3 007 маріупольців. Усім надається необхідна допомога в Запоріжжі. І тут я хочу дуже подякувати нашим волонтерам, які робили все можливе й неможливе, аби якомога більше маріупольців вирвалися з пекла, яке влаштовує Путін на нашій землі», – сказала вона.

До Бердянська дісталося 26 евакуаційних автобусів. Верещук вказала на те, що російські військові створюють складнощі для проїзду транспорту на блокпостах, тому автобуси не встигають швидко дістатися місць збору.

«Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема, селищ Мелекіне та Нікольське, відбудеться завтра зранку з 9 до 11 години. З міста Запоріжжя також буде направлено ще 27 автобусів по маршруту. Вирішуємо питання для доставки завтра додаткового об’єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців», – повідомила міністерка.

Вона додала, що в Бердянську продовжують працювати штаби, де евакуйованим мешканцям Маріуполя надають медичну допомогу, харчування та місця для відпочинку.

На Київщині не вдалося евакуювати людей із села Козаровичі до Вишгорода – як сказала Верещук, російські військові обстріляли колону і не дозволили цивільним виїхати.

«По маршруту селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивезти більше 4 370 людей. До автобусу для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто. По маршруту з Бучі до Ворзеля було евакуйовано 370 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів та одягу», – доповіла вона.

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Також на Луганщині з Лисичанська, Сєвєродонецька та Гірського до Бахмута вивезли понад 300 людей, до цих міст доправили понад 200 тонн гуманітарної допомоги, сказала Верещук.

Вона додала, що сьогодні вдалося звільнити водіїв та екіпаж швидкої допомоги, які раніше зникли, коли намагалися доставити вантаж до Вовчанська на Харківщині.

«Це дійсно хоробрі, мужні люди, які виконують свій громадянський обов’язок в умовах війни», – прокоментувала урядовиця.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​