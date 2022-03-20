Влада розповіла про евакуйованих до Запоріжжя маріупольців

20 березня продовжився процес евакуації жителів Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ. Спершу в Запорізька ОВА повідомили, що цього дня до міста прибули близько 2 тисяч людей.

І додали, що до Запоріжжя з Бердянська вони добиралися «зеленим коридором» приватними автомобілями та 11 спеціально організованими для евакуації автобусами.

«855 людей ми зустріли у Запоріжжі! Ще 1000 приїхали своїми автомобілями. Спокійного нового життя та мирного неба над головою! Раді вітати у Запоріжжі!» – повідомив в телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух. І додав Радіо Свобода, що дещо пізніше «пішов потік приватних авто у наш бік».

Як повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук загалом з Маріуполя до Запоріжжя 20 березня «прибули 3985 людей автобусами з Бердянська і приватним транспортом».

У Бердянську ж, через який йде евакуація жителів Маріуполя, наразі також централізовано заселили в різні санаторії і профілакторії близько 3300 жителів Маріуполя. Як повідомляє в.о. мера Бердянська Олександр Свідло, це лише ті маріупольці, що звернулися по допомогу до місцевої влади. Ще декілька тисяч жителів Маріуполя розміщені у місті «в приватному порядку».

За даними міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 20 березня спрацювали чотири гуманітарних коридори із семи, всього евакуювали цього дня 7295 людей.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​