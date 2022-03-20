У МЗС порівняли вивезення російською армією людей з Маріуполя з діями нацистів у часи Другої світової війни

У Міністерстві закордонних справ України порівняли вивезення російськими військовими людей з Маріуполя з діями нацистської армії у часи Другої світової війни. Про це у твітері написав речник МЗС Олег Ніколенко.

«Спочатку вони прийшли руйнувати міста, бомбардуючи лікарні, театри, школи та притулки, вбиваючи мирних жителів і дітей. Потім вони силоміць переселили наляканих, виснажених людей на землю загарбника. Розділ з (історії) Другої світової війни? Ні, дії російської армії сьогодні в Маріуполі», – написав Ніколенко.

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру Маріуполя через постійні обстріли, перешкоджаючи евакуації з міста цивільних. Росія обстріли мирного населення неодноразово заперечувала.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.