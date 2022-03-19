Папа Римський відвідав українських дітей-біженців, які лікуються у Ватикані

Папа Римський Франциск відвідав українських дітей-біженців, які перебувають на лікуванні в дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі.

У Ватикані 19 березня повідомили, що зараз там лікуються 19 українських дітей-біженців, а за останні тижні через заклад пройшли близько 50 українських дітей.

Деякі з них страждали на онкологічні, неврологічні та інші захворювання до війни і виїхали з України в перші дні вторгнення.

84-річний понтифік активно критикує неспровоковане вторгнення Росії в Україну, заявляючи про «варварство» війни та шкоду, заподіяну українським дітям.

За даними Офісу генерального прокурора, від початку масштабного російського вторгнення в Україні загинули 112 дітей, поранені – понад 140.