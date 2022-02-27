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Новини | Суспільство

Папа Римський просить створити гуманітарні коридори для біженців з України

«Це брати та сестри, для яких ми маємо терміново відкрити гуманітарні коридори»

Папа Римський Франциск 27 лютого закликав створити гуманітарні коридори для допомоги біженцям з України.

Людям, багато з котрих прийшли на площу Святого Петра у Ватикані з українськими прапорами, понтифік сказав, що його «серце розбите», і повторив пропозицію провести 2 березня день молитви та посту за мир.

«Ті, хто розв’язує війну, забувають про людяність. Вона виходить не від людей», – сказав папа.

Він заявив, що його шокують кадри з літніми людьми і матерями з дітьми, які шукають притулку і рятуються з дітьми.

«Це брати та сестри, для яких ми маємо терміново відкрити гуманітарні коридори», – наголосив папа Римський.

26 лютого верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді повідомив, що Україну залишили 150 тисяч біженців, вони вирушили до сусідніх країн, найбільше – до Польщі.

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