Польща розгорнула біля кордону з Україною 9 пунктів прийому біженців

У Польщі біля кордону з Україною розгорнули 9 пунктів прийому біженців, повідомляє Польське радіо.

Пункти прийому працюють у містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенне на Люблінщині і біля Корчова, Медики, Будомєж та Кросьценко на Підкарпатті. Додатковий дев’ятий пункт також будують на залізничному вокзалі в Перемишлі.

Як повідомила підкарпатська воєвода Ева Лєніарт, це пункти першого забезпечення. Там можна отримати інформацію, харчування, медичну допомогу та відпочити. Після першого забезпечення біженці можуть відправитися до місць перебування в Польщі, визначених самостійно або визначених воєводами.

Вона також зазначила, що людина, яка перетинає кордон, повинна повідомити прикордонника, що вона тікає від війни і потребує міжнародного захисту. Далі його направляють до пункту прийому і надають транспорт.

В Україні від 24 лютого введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».