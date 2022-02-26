Понад 150 тисяч українців втекли від війни до сусідніх країн – ООН

Україну залишили 150 тисяч біженців, вони вирушили до сусідніх країн, найбільше – до Польщі, повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді.

«Понад 150 тисяч українських біженців перейшли до сусідніх країн, половина з них – до Польщі, а багато – до Угорщини, Молдови, Румунії та інших країн», – написав він у твітері 26 лютого.

За словами верховного комісара, внутрішнє переміщення по країні також зростає, але воєнні дії ускладнюють оцінку чисельності та надання допомоги.

Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що внаслідок нового російського вторгнення до України загинули 198 цивільних, серед яких троє дітей. За його словами, ще понад тисяча людей зазнали поранень.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.