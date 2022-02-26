Шестеро мешканців житлового будинку Києва, в який влучила ракета, отримали травми – ДСНС

Шестеро людей доставили в лікарні з травмами і ще 80 евакуювали з житлового будинку на проспекті Лобановського, 6-А у Києві, у який вранці 26 лютого влучила ракета.

Таку інформацію оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники також зазначили, що існує загроза руйнування 22 і 23 поверхів житлового будинку.

Як заявило ДСНС раніше, снаряд влучив на рівні 18-21 поверхів, пожежу вже ліквідували.

За даними МВС України станом на ранок 26 лютого, російські війська за добу пошкодили щонайменше 40 об’єктів цивільної інфраструктури.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.