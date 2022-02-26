Над Херсоном – український прапор, у бомбосховищах народилося 2 дітей – мер

Над Херсоном майорить український прапор, місто працює і живе, повідомив вранці 26 лютого міський голова Ігор Колихаєв.

«О 6:30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Встигаємо трохи навіть прибирати місто. З продуктами і хлібом питання вирішуємо, стежте за оновленнями інформації на офіційному сайті міськради… Вчора у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчиків. Наші медики були готові і все пройшло успішно – і для мам, і нових херсонців», – написав Колихаєв у фейсбуці.

Він також наголосив, що водопостачання в місті здійснюється у звичайному режимі. «Про «воду по годиннику» – фейк. Усі аварії намагаємося усувати оперативно», – додав він.

Напередодні в Херсонській ОДА повідомили, що російська армія прорвала оборону Херсона і взяла під контроль переправу до міста.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце і час проведення переговорного процесу.

Цього ж дня, 25 лютого, Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.