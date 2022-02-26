Кулеба закликав світ повністю ізолювати Росію: «зупиніть воєнних злочинців»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту повністю ізолювати Росію, яка здійснює повномасштабне вторгнення в Україну, обстрілюючи українські міста, зокрема цивільні об’єкти.

«Київ, наше прекрасне мирне місто, пережило ще одну ніч під обстрілами російських сухопутних військ, ракет. Одна з них влучила в квартиру у житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу: повністю ізолювати Росію, вислати послів, запровадити ембарго на нафту, зруйнувати її економіку. Зупиніть російських воєнних злочинців», – написав Кулеба у твітері вранці 26 лютого.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.