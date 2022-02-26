На супутникових знімках видно велике угруповання російських військ на півдні Білорусі

На супутникових знімках, отриманих увечері 25 лютого, видно кілька великих угруповань російських військових та близько 150 транспортних гелыкоптерів на півдні Білорусі, приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. Знімки оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies, яка відслідковує переміщення російських військ поблизу кордонів України, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

На знімках видно велику вертолітну групу (понад 90 одиниць), розгорнуту на дорозі поблизу білоруського міста Хойники Гомельської області. Гелікоптери займають близько 8 кілометрів дороги. Крім того, знімки демонструють велике угруповання російських наземних військ, що враховує кілька сотень одиниць військової техніки, розташованої на декількох полях.

Про напад російських військ, що підтримуються з боку Білорусі, 24 лютого заявила прикордонна служба України. Олександр Лукашенко відповів, що білоруські військові не беруть участі у військовій операції Кремля.

Білоруська опозиція та військові експерти наголошують: пропускаючи російські війська своєю територією, Білорусь фактично стає частиною збройного конфлікту між Росією та Україною.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Уже, за даними ЗСУ, орієнтовні втрати російських військ у техніці складають:

14 літаків

8 гелікоптерів

102 танки

536 бойових броньованих машин

15 гармат

1 зенітно-ракетний комплекс «БУК»

За даними Сухопутних військ ЗСУ, втрати росіян склали понад 3,5 тисяч загиблими і майже 200 полоненими.

Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною. Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».