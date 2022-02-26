ЗСУ повідомляють про авіаудари в районах Сум, Полтави та Маріуполя – зведення на 6 ранку

Російські війська продовжують наступальну операцію проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 6 ранку 26 лютого.

«Ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах Суми, Полтава, Маріуполь. З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України», – повідомляють військові.

За даними Генштабу, тактична авіація Росії керується з території Білорусі та окупованого Криму. Зокрема, батальйони Східного військового округу Росії розташовані в районі білоруського Мозиря.

«Встановлене тимчасове місце перебування десятків одиниць танків у районі Шумське та ракетних систем залпового вогню БМ-21 «Град» у районі Косівщина. Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах Южний та Одеса, по аеродрому Озерне, по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області», – йдеться в зведенні.

Крім того, Збройні сили України зупинили наступ російських військ на Слобожанському напрямку. Оборонні бої тривають в Харківській області та в Охтирці, що на Сумщині.

«На приморському напрямку в районі Коблево в результаті вогню механізованих підрозділів 28 окремої механізованої бригади знищено катер та до 20 чоловік особового складу ДРГ противника. Групою інженерних загороджень Військово-Морських Сил ЗС України здійснено мінування десантно-доступних ділянок», – додають у штабі.

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Загалом, за даними ЗСУ, орієнтовні втрати російських військ у техніці складають:

14 літаків

8 гелікоптерів

102 танки

536 бойових броньованих машин

15 гармат

1 зенітно-ракетний комплекс «БУК»

За даними Сухопутних військ ЗСУ, втрати росіян склали понад 3,5 тисяч загиблими і майже 200 полоненими.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».